４日午後４時５５分頃、千葉市中央区都町で、同区の無職女性（８５）の乗用車が、丁字路の突き当たりにある民家に突っ込んだ。千葉中央署の発表によると、この女性と、民家にいた住人の４０歳代男性が病院に搬送されたが、２人とも搬送時は意識があったという。同署が事故原因などを調べている。