◆日本生命セ・パ交流戦２０２５西武４―２ヤクルト（４日・ベルーナＤ）先発・渡辺勇太朗投手が７回５安打１失点で交流戦自身初勝利を手にした。この日は埼玉・浦和学院高吹奏楽部とのコラボ応援が行われ「横でキャッチボールをしている時とかすごい懐かしい感じで。何とも言えない」と母校の応援を背に粘投した。２回までに４０球を費やす立ち上がり。３―０とリードし迎えた６回、１死三塁から遊ゴロの間に１点を返され