「ウエスタン、阪神３−１くふうハヤテ」（４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は左下肢の筋挫傷で離脱していた小幡が実戦復帰し、２打数１安打。先発の伊藤将は６回無失点の好投。前川が３安打１打点の活躍で勝利に貢献した。平田２軍監督の試合後の一問一答は以下の通り。−小幡が１番ショートで出場。「一塁からサードまでベースランでヒットで行ったり。足は問題ないな。２打席立って５イニング守ったか。そういった