◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ロッテ５―３巨人（４日・ＺＯＺＯマリン）巨人の井上温大投手がロッテ戦に先発して７回１１１球５安打５失点で５敗目となった。３日の雨天中止を受けて、スライド登板。初回を３者凡退で抑えた井上は２回、先頭の４番・山本にスライダーを捉えられて先制ソロを打たれて、岡に四球を与えた無死一塁から藤岡に右翼席へ２ランを浴び３点目を奪われた。井上は３回にも２失点。リードを５点に広