自民党の伊吹文明元衆院議長が4日、BSフジ「BSフジLIVEプライムニュース」（月〜金曜後8・00）に生出演し、小泉進次郎農相と野村哲郎元農相の舌戦について私見を述べた。財務相、党幹事長などを歴任し、21年に政界を引退した、“政界のご意見番”。番組では、コメ不足や価格高騰、さらに政府の意思決定などについて議論を繰り広げた。就任直後から随意契約により、政府備蓄米を安価で放出した小泉氏。これに対し、農水族で