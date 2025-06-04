「ソフトバンク８−２中日」（４日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが交流戦連勝スタート。今季初めて貯金を「２」とした。先発の前田純が快投した。六回１死まで無安打に抑え、自身初めての八回のマウンドに上がっても「最後の上林さんに投げた球も強いボールを投げられていた」と、直球で二飛に仕留めた。自己最長８回で自己最多１２０球を投げ、これも自己最多の１０三振を奪って無失点。文句なしの投球で今季２勝