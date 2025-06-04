神奈川県警（資料写真）社交飲食店を経営していた当時、暴力団幹部にみかじめ料を渡したとして、神奈川県警暴力団対策課と厚木署は４日、県暴力団排除条例違反の疑いで、厚木市元町、無職の男（３８）を逮捕した。同課によると、みかじめ料を渡した店側を摘発することが可能となった２０２２年の条例改正以降、初適用となった。逮捕容疑は、同市中町３丁目で社交飲食店を経営していた２３年５月２４日と２４年１月１７日、相手