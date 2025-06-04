◇交流戦阪神4-5日本ハム（2025年6月4日エスコンF）阪神・桐敷が左上肢筋疲労から復帰後初登板を果たした。8回に4番手としてマウンドに上がり、1イニングを3人斬り。完全復活をアピールした。「最初は少し緊張しました。でも、マウンドに上がったら普段通りにできたかなと思います」5月22日に左上肢筋疲労で登録を外れるも、1日に最短10日で1軍に復帰していた。昨季70試合登板の頼れる左腕が、マウンドに戻ってきた。