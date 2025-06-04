厚生労働省によると、去年1年間に生まれた日本人の子どもの数は68万6061人。初めて70万人を下回る結果となりました。【写真を見る】人口が1億人を切ると何が起きる？去年の出生数 初の70万人割れ30代「育休が取れなかったり。産め産めって言ってる割には（支援は）全然だなと思います」過去、最も多かったのは、第一次ベビーブームにあたる1949年。約269万7000人。この75年という間に200万人以上少なくなったことになります。