自分の趣味のショッピングなら楽しいですが、日々の買いものとなるとなかなかの重労働です。毎日消費される食品や日用品の買いものは家事の一つ。旦那さんがスーパーに行くのなら、ついでに買ってきてもらいたいものもありますよね。「スーパーに行ったのに、旦那は自分のものばかり買ってくる」と、ママスタコミュニティに投稿してくれたママがいました。『私が「連絡してよ」と伝えても、夫は「少し寄っただけ。買ったら悪いの？