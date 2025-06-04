◆YBCルヴァン・カップPOラウンド第1戦福岡1―0広島（4日、福岡・ベスト電器スタジアム）もどかしい展開を福岡のベテランFWが打破した。0―0で迎えた後半10分。紺野和也からペナルティーエリア内の名古新太郎へとつなぎ、左へ出したパスをウェリントンが冷静に左足で流し込んだ。自身今季初ゴールで、37歳3カ月24日での得点は福岡のJリーグ公式戦最年長ゴール。「もう少し早く取りたかったけど大事な試合で取れた。ほっと