◆日本生命セ・パ交流戦西武4―2ヤクルト（4日、ベルーナドーム）誇らしげに、左翼席に陣取った母校の後輩に向けて右手を掲げた。埼玉・浦和学院高の吹奏楽部が来場して演奏を披露した中、同校出身の西武・渡邉勇太朗が先発し7回5安打1失点の好投。自己最多タイの4勝目を挙げて大きな歓声を受けた。もちろん、お立ち台にも招かれた勝利の立役者は「皆さんの前でいい投球ができうれしかった」と笑みを浮かべた。2回1死一、