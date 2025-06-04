◆日本生命セ・パ交流戦西武4―2ヤクルト（4日、ベルーナドーム）西武が3連勝を収めて、貯金は今季最多で3年ぶりとなる「6」に到達した。昨季は4勝14敗と苦しんだ交流戦も連勝スタートを飾りカード勝ち越しも決めた。本拠地で迎えた交流戦の開幕カードを彩ったのは地元埼玉の高校生が奏でたハーモニー。初戦は花咲徳栄高、4日は浦和学院高の吹奏楽部が左翼席に陣取ってサポートした。西口文也監督も「本当に昨日、きょうと