◆日本生命セ・パ交流戦ソフトバンク8―2中日（4日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが11安打8得点で2連勝を飾った。栗原陵矢の先制3号2ランなど3本の2ランで主導権を握ると、先発の前田純が8回無失点で2勝目を挙げた。交流戦は2連勝発進で今季最多の貯金2とした。ソフトバンク・前田純と中日・三浦瑞樹は、ともに昨年7月にソフトバンクで育成から支配下入り。三浦はオフに戦力外通告を受け、中日に移籍した。2軍監督