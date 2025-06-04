福岡県警田川署は4日、田川市奈良の道路上で2日午後4時10分ごろ、下校中の女子中学生がバイクで走行中の見知らぬ男に「○○に行きたいんだけど場所を教えてくれる？わかるならついてきてほしい」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60〜70代の中肉でグレーの上着を着用していたという。