天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは４日、戦後８０年にあたり、沖縄戦の戦没者を慰霊するため沖縄県を訪問された。ご一家は、住民や軍人ら約１８万５０００柱の遺骨が納められた糸満市の国立沖縄戦没者墓苑で拝礼し、戦争体験者や若い世代の人々とも交流された。（戸田貴也、矢野恵祐）皇室は沖縄に特別な思いを寄せてきた。上皇ご夫妻は通算１１回訪れ、慰霊に尽くされた。天皇陛下は浩宮時代以来、７回目の訪問で、両陛下では