PUSHIMが、メジャーデビュー25周年を記念するEP『HOLD ON!』を2024年6月20日（金）にリリースすることを発表。これに先駆け、先行配信シングル「Part of you」の音源およびミュージックビデオが公開された。「Part of you」は、PUSHIMの”今”を象徴する珠玉のバラード。突然の雨、言葉を交わせないまま過ごす夜──宇宙や森といったスケールの大きなイメージを織り交ぜながら、心の奥底で相手と溶け合うような親密さ、そして”あ