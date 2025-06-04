平壌に到着し出迎えを受けるロシアのショイグ安全保障会議書記（手前右）＝4日（タス＝共同）【北京、モスクワ共同】在北朝鮮ロシア大使館は4日、ロシアのショイグ安全保障会議書記が北朝鮮の首都平壌を訪問し、金正恩朝鮮労働党総書記と会談したと発表した。3月に続く会談で、ウクライナや朝鮮半島情勢について意見交換。さまざまな分野での協力も協議したという。ショイグ氏は同日中にロシアに帰国した。会談に先立ちタス通