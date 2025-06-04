55周年を迎えたミスタードーナツが2025年6月4日(水)に、「もちもちのその先」を目指して食感にとことんこだわった新食感のドーナツ「もっちゅりん」の販売を開始しました。「きなこ」「みたらし」「あずき」「黒糖＆わらびもち」の4つの味で展開される新ドーナツ生地は、弾力とやわらかさを同時に堪能できる食感で、「この食感、食べないとわかんないよ！」とのことなので、実際に買って食べてみました。もっちゅりん｜ミスタード