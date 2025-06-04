6月11日(水)「上田と女が吠える夜」運動神経に見放された女が大集合 運動神経が悪すぎて、体育の授業がトラウマだった…日常生活にも支障をきたす程の衝撃エピソード連投に、佐野勇斗も驚愕！「運動神経に見放された女」いざ、トラウマ克服へ！みんなで大縄跳びチャレンジも！！▼バレーのサーブが2年間やっても入らず引退した、はいだしょうこ衝撃の打開策▼アイドル時代の川島海荷は苦手なターンをキメ顔でカバー▼体育の授