次期フラッグシップスマホ「Nothing Phone (3)」が日本時間7月2日2時に発表に！Nothing Technologyは3日（現地時間）、同社が展開する「Nothing」ブランドにおける次期フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (3)」を現地時間（BST）の2025年7月1日（火）18時に発表すると予告しています。日本時間（JST）では7月2日（水）2時で、当社のイギリスなど向け公式Webサイトでは最新情報を配信するメールアドレスの登録