◆日本生命セ・パ交流戦２０２５オリックス６―１広島（４日・京セラＤ大阪）広島は、大敗で７年ぶりに勝ち越した昨年に続く交流戦の連勝スタートを逃した。先発・大瀬良が初回３者三振という立ち上がりも、４回に大量６失点。すべて今季ワーストの４回１１安打６失点で４敗目（２勝）を喫した。打線も、オリックス・田嶋大に６回まで３安打で三塁を踏めず。８回１死二塁から小園の右翼線適時二塁打で１点を返すのが精いっぱ