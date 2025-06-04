Image: shinyo_official こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。世界中に1600万人ものユーザーを抱え、サッカーの名門マンチェスター・ユナイテッドにもマットレスを提供するMLILY（エムリリー）社の快適まくら「エコヘルスピロー」がmachi-yaに登場しました。特許素材“エコヘルス”を活用し、体圧分散と適切なホールド力にたっぷりの自信がある枕に