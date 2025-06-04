記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京6月4日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は4日の記者会見で、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が同日に就任の宣誓をしたことについて、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席が既に李氏に祝電を送ったと明らかにし、中国は中韓関係を非常に重視しており、韓国と共に両国の戦略的協力パートナーシップの発展を図りたいと表明した。林報道官は