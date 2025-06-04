米１０年債利回りは４．４０２％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（%） 米2年債 3.920（-0.031） 米10年債4.402（-0.051） 米30年債4.920（-0.061） ドイツ2.519（-0.006） 英国4.618（-0.020） カナダ3.266（-0.007） 豪州4.249（-0.009） 日本1.496（+0.013） ※米債以外は10年物