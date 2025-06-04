＊カナダ中銀政策金利 22:45 予想2.75％前回2.75％ このあと日本時間２２時４５分にカナダ中銀が政策委員会の結果を公表。政策金利は２．７５％への据え置きが見込まれている。第１四半期のＧＤＰが予想を上回ったことや４月のコアインフレが上昇していたことなどが据え置き予想の背景にある。しかし、利下げ予想も２０％程度の確率であり、完全に排除できない状況。 ＧＤＰは予想を上回ったものの詳細を見ると、