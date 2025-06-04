ドル円のピボットは１４３．８３円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:47現在） ドル円 現値143.58高値144.38安値143.54 144.97ハイブレイク 144.67抵抗2 144.13抵抗1 143.83ピボット 143.29支持1 142.99支持2 142.45ローブレイク ユーロ円 現値163.77高値164.24安値163.61 164.77ハイブレイク 164.50抵抗2 164.14抵抗1 163.87ピボット 163.51支持1