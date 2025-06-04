俳優の川口春奈さん（30）が3日、自身がブランドミューズを務めるヘアケア商品のイベントに登場し、“気分を上げる方法”を明かしました。都内で行われた『＜＆be HAIR＞ブランドミューズ就任発表会』に出席した川口さん。憂鬱な時に気分を上げるものを聞かれ「ご飯好きですね。おいしいもの、好きなもの、食べたいものとか、ですかね。お酒も好きだし、音楽とかも好きだし、日常生活の中で少しときめいたりテンションが上がるもの