「え、そんな一言で終わり…？」結婚して新しい家族が増えるのは喜ばしいことのはず。特に義実家との関係は、できれば良好に保ちたいと願うものですよね。でも、もし大切な報告に対して、あまりにもそっけない態度を取られたら…？ 今回は、まさにそんな「まさか」な瞬間に遭遇し、義母の無関心さに言葉を失った話をご紹介いたします。祝福の言葉はどこへ？「夫が少し緊張した面持ちで、義母に電話をかけました。「ああ、母さん。