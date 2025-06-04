台湾メディアのTVBS新聞網は3日、台湾人女性が日本でセクハラ被害に遭遇したことをX（旧ツイッター）などで明かし、日本のネット民からも怒りや励ましの声が上がっていると報じた。記事によると、女性は今年4月、東京でアルバイト先の社長から勤務中に尻を触られるなどのセクハラ被害を受けたとして、その詳細ないきさつをXに投稿した。社長は「腰に触れて励ましただけ」と弁明し、目撃した同僚や監視カメラの映像などもなかったこ