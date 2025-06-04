◇交流戦阪神4-5日本ハム（2025年6月4日エスコンF）阪神先発・門別の故郷登板は悔しい結果となった。初回2死三塁から4番・郡司に中前へ運ばれると、2回は万波にソロを被弾。味方が同点に追いついた直後の4回は2死一塁から8番・山県にプロ初本塁打を浴びた。4回8安打4失点で交代した。地元・北海道出身の左腕は試合後、「今日は何も話せることがないです。試合も思い出せないくらい」と話し、帰りのバスへ乗り込んだ。