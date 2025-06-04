４日のプロ野球セ・パ交流戦は本拠地開催となったパ・リーグ６球団が全勝した。この結果を受けてＸ（旧ツイッター）のトレンドに「パ・リーグ全勝」「セ・リーグ」など関連ワードがいくつも入った。パ・リーグファンは「パ・リーグ最強」「ＤＨ制に慣れている」と喜ぶ一方で、パ上位球団のファンは「差が広がらない」、パ下位回球団のファンは「差が縮まらない」「勝った意味がない」など複雑な思いも投稿された。一方、３