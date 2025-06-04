日本ハムは４日、本拠地（エスコン）で阪神と対戦し５―４で辛勝。同カードを１勝１敗の五分に戻しリーグ３０勝に１番乗りした。先発左腕・加藤貴は序盤から打たせて取る持ち味の投球で３回まで相手打線に得点を与えなかった。だが、２点リードの４回一死から佐藤輝、大山に連続ソロを浴び同点に追いつかれた。それでも以降は踏ん張り６回途中５安打２失点で今季３勝目を挙げた。打線は初回二死三塁から郡司の中前適時打で先