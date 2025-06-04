【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は４日、ブルガリアがＥＵの単一通貨「ユーロ」導入の基準を満たし、２０２６年１月から導入可能との報告書を公表した。実現すれば、２３年に導入したクロアチアに続いて２１番目のユーロ採用国になる。報告書は、ブルガリアの物価の安定性や財政の健全性など、ユーロ導入に必要な条件を満たしていると結論づけた。６月下旬にＥＵ首脳会議で討議した後、７月