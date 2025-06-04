【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比31銭円高ドル安の1ドル＝143円60〜70銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1394〜1404ドル、163円71〜81銭。朝方発表された米雇用関連の経済統計が市場予想を下回る内容で、米経済に対する警戒感からドルを売って円を買う動きが先行した。