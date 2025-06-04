「日本ハム５−４阪神」（４日、エスコンフィールド）阪神は日本ハムに敗れ連勝が４でストップした。佐藤輝の１４、１５号と大山の４号の３本塁打が飛び出したが、４回８安打４失点３敗目を喫した先発・門別が誤算だった。阪神の元監督でデイリスポーツ評論家の藤田平氏が、門別の投球を分析した。◇◇地元の北海道に凱旋（がいせん）登板となった門別は、初回から直球系が中心で強気の投球を見せていた。