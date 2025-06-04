「日本ハム５−４阪神」（４日、エスコンフィールド）阪神・藤川球児監督は先発・門別の次回登板について明言を避けた。４回８安打４失点の投球に「ボールの走り、変化球のコントロールがいつも通りではなかった」と厳しい評価を口にし、次回について「明日、精査して考えたい」と続けた。藤川監督は「右のリリーフが足りないと言ってるところなんですけど」と、２番手・工藤、３番手で登板したネルソンにも奮起を求めた。