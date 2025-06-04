■郷ひろみは6月1日放送の『Golden SixTONES』にゲスト出演 【写真】郷ひろみ・SixTONES・サバンナ高橋・江村美咲の『Golden SixTONES』集合ショット 6月1日放送の『Golden SixTONES』にゲスト出演した郷ひろみが、SNSにて番組ショットを公開した。 公開されたのは、番組おなじみのSixTONESのロゴが入った野球ユニフォームを着用した郷とSixTONES、サバンナ高橋とパリ五輪銅メダル獲得のフェンシング選手・江村美咲がスタ