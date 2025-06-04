【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■MV監督とパフォーマンスディレクターも絶賛した“バンド”の域を完全に超越したダンスパフォーマンスは必見！ Mrs. GREEN APPLEが6月4日0時に新曲「breakfast」（フジテレビ『サン！シャイン』テーマソング）をデジタルリリース。 配信がスタートすると「爽やかなメロディなのに歌詞がぐさっと刺さる」「どこまで私に寄り添ってくれるの？」「い