4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比100円安の3万7680円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万7747.45円に対しては67.45円安。出来高は3331枚となっている。 TOPIX先物期近は2776ポイントと前日比10.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.13ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物