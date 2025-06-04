「MLBパワーランキング」でド軍は1位米スポーツ専門誌が「MLBパワーランキング」を発表し、ナ・リーグ西地区1位を走るドジャースは30球団で1位に入った。絶好調の大谷翔平投手、フレディ・フリーマン内野手らを擁することが評価された一方、あまりの強さに対して「少し不作法」という指摘も飛び出した。ランキングは米スポーツ専門誌「ジ・アスレチック」の番記者らが選出している。ドジャースは1位で「ショウヘイ・オオタニは