夏コーデで活躍するサンダルは、シンプルコーデに合わせるならポイントになるデザインをチョイスしたいところ。今回は、大人女性の着こなしに似合う「高見えサンダル」を【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】からピックアップ。パッと目を惹くディテールが効くサンダルは、サイズやカラーを選べる今のうちにチェックして！ アクセ感覚で取り入れたい高見えサンダル 【AMERICAN HOLIC】「リン