ウルブズからマテウス・クーニャを獲得し夏の最初の補強を完了させたマンチェスター・ユナイテッド。得点力不足が目立った前線の活性化に期待できる選手だ。ユナイテッドは今後も前線の補強を続けていくようで、同じプレミアリーグのブレントフォードに所属するFWブライアン・エンベウモが獲得候補に浮上している。『Sky Sports』によると、エンベウモはユナイテッド行きを希望しており、ブレントフォードは6000万ポンド、日本円に