マンチェスター・シティが今夏最初の補強を取り付けたようだ。『The Athletic』のデイビット・オーンスタイン記者によると、交渉中だったミランのMFタイアニ・ラインデルスの獲得で合意に至ったという。移籍金は5500万ユーロが基本の金額となり、そこにボーナスが付く契約に。移籍市場に精通するジャーナリストであるファブリツィオ・ロマーノ氏は総額7000万ユーロ、日本円で114億円相当で決着したと報じている。契約は2030年まで