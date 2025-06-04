日本テレビ系「人生が変わる1分間の深イイ話」（午後7時）が4日、放送された。番組には菅田将暉（32＝長男）こっちのけんと（28＝次男）菅生新樹（25＝三男）を育てた菅生好身さんが登場。自身の子育て論について言及した。長男と三男は元気で外で遊び回っていたが、次男はぜんそくの症状で、自宅でゲームにハマっていたという。次男にはつらく当たった好身さんは小4で初めて次男に嫌われていたことを察知。懇談会で自分の子供のよ