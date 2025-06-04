ネイバーフッド(NEIGHBORHOOD)から、ドイツの小型電気器具メーカー・ブラウン(BRAUN)とのコラボレーション時計が登場。2025年6月7日(土)より、ネイバーフッド各店ほかにて発売される。MoMA永久展示所蔵品の時計2型を再現1921年創立されたブラウンは、ドイツを拠点とする小型電気器具メーカー。ネイバーフッドとのコラボレーションでは、1980年代に初めて製造され、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の永久展示所蔵品にも選ばれたアラー