イヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent)の名品ベースメイク「ラディアントタッチ」が2025年秋にバージョンアップ。2025年8月13日(水)より表参道フラッグシップ ブティックほかにて先行発売、8月22日(金)より全国発売される。“光を操る”名品ベースメイク「ラディアント タッチ」ひと筆で美しい顔立ちへと導く“魔法のペン”と呼ばれる、イヴ・サンローランの名品ベースメイク「ラディアント タッチ」。気になる毛穴や色ムラをカ