イヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent)の2025年秋ベースメイクとして、新作リキッドファンデーション「オールアワーズ リキッド グロウ」が登場。2025年8月22日(金)より全国発売される。“光のヴェール”を纏う「オールアワーズ リキッド」新作ファンデ“崩れにくいファンデーション”として高い支持を集める“美肌再現ファンデーション”「オールアワーズ リキッド」。キメの細かいメッシュ構造のピグメントにより、綺麗な肌そ