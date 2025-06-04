新名神高速を逆走したなどとして逮捕された男が4日、現場で実況見分に立ち会いました。ペルー国籍のロッシ・クルーズ・ジョン・エリアス容疑者は先月、三重県の新名神高速・下りを乗用車で逆走し、車4台が絡む事故を起こし女性4人にけがをさせた危険運転致傷などの疑いがもたれています。警察は4日、現場の新名神高速を通行止めにして、エリアス容疑者立ち会いのもと実況見分を行いました。実況見分では事故当時と同じ位置に車を置