セルジュ・ルタンス(SERGE LUTENS)から、新作フレグランス「ルペルスヴァン(LE PERCE-VENT)」が登場。2025年6月27日(金)に資生堂銀座本店にて先行発売された後、2025年7月1日(火)より全国発売となる。セルジュ・ルタンスのムスク香る新作フレグランスセルジュ・ルタンスは、資生堂の様々なクリエーションに携わったアーティスト、セルジュ・ルタンスが手掛けるビューティブランド。“化粧品を芸術品にする”というコンセプトを掲げ